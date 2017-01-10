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10 Ocak 2017 11:18

Manisa’da okullara kar tatili

Manisa’da okullara kar tatili

10 Ocak 2017 11:18

Manisa’da iki gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler’de okulların tatil edilmesine neden oldu. Sabah saatlerinde birçok öğrencinin okula gidemediği Manisa merkezde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Valilik tarafından okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.
Manisa’da etkisini artıran kar nedeniyle merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler’de okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde birçok öğrencinin okula gitmekte zorluk çektiği ve kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle bugün için okulların tatil edildiği açıklanırken, Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği akşam yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.
Bu arada kar yağışının şiddetini artırarak devam ettirdiği Manisa’da trafik de durma noktasına gelirken kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.



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