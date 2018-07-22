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22 Temmuz 2018 19:16

Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönümlük çamlık orman zarar gördü.

Manisa’da orman yangını

22 Temmuz 2018 19:16


Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmancalı Mahallesi’nde bulunan Siyekli sulama barajının hemen yanındaki ormanlık arazide meydana geldi. Çıkan yangını gören mahalledeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle 50 dönümlük çamlık orman zarar gördü.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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