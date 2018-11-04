Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 3 hektar bozuk orman alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Poyrazdamları Mahallesi Dibekdağı Topaktaş mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına 10 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ve 35 kişiden oluşan orman söndürme ekibi müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.