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Manisa'da otobüsteki 2 yolcunun üzerinde esrar çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı yol kontrolü yapan ekiplerce durdurulan otobüsteki 2 yolcunun üzerinden 25 gram esrar çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı yol kontrolü yapan ekiplerce durdurulan otobüsteki 2 yolcunun üzerinden 25 gram esrar çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara-İzmir E-96 karayolu üzeri Durasıllı Mahallesi civarında yol uygulaması yapan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, iki yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolculuk yapan S.K.'nin (27) üst aramasında 5 gram esrar ele geçirilirken, diğer otobüsteki V.A.'nın (29) üst aramasında ise 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.


İki yolcu uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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