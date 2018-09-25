Manisa'da otobüsün çarptığı genç kadın, hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Salihli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Salihli istikametine gitmekte olan H.Ş. (64) yönetimindeki 06 FV 0138 plakalı otobüs, seyir halindeyken Kabazlı mevkisinde yola çıkan yaya Hatice Asena Karadaşlı'ya (20) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.