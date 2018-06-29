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29 Haziran 2018 23:40

Manisa’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla attı.

Manisa’da otomobil takla attı: 1 yaralı

29 Haziran 2018 23:40

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.G. 45 EZ 738 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.G. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı M.G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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