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19 Ağustos 2018 12:16

Manisa’da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

19 Ağustos 2018 12:16


Kaza, Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden İzmir istikametine giden G.P idaresindeki 34 JG 5143 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşında ki Hacer Küçük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Küçük yerde sürüklendi. Kazayı gönderlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Küçük’ün öldüğünü belirledi.


Hacer Küçük’ün cansız bedeni Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü G.P. ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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