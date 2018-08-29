Manisa’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Akhisar istikametinden Kırkağaç’a gelmekte olan N.B. idaresindeki 35 AE 7206 plakalı otomobil ile yine aynı yönde seyir halinde bulunan R.İ. yönetimindeki 45 YA 3110 plakalı otomobil Kavun Kavşağından Kırkağaç’a dönmek isterken çarpıştı. Meydana gelen kazada 35 AE 7206 plakalı aracın sürücüsü N.B. ile 45 YA 3110 plakalı araçta bulunan yolcu S.İ. yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki tabelalara ve refüje çarparak durabildi. Yaralılar 112 acil ambulansıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çekicinin araçları kaldırmasıyla yeniden açıldı.