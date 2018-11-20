Manisa'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet Mahallesi'nde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce E.Ş.'ne ait park halindeki otomobil kurşunlandı. Otomobilden seken kurşunlar çevredeki ikametgahların kapılarına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerinin ardından arama yakalama çalışması başlattı.