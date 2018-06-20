Manisa’da park kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına aracını park eden Fatih Y. (35), Mehmet A. (31) ve Demokan A.’nın (27) yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, "Neden yol kenarında aracınızı park ediyorsunuz?" dedikten sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla vurulan Fatih Y. ve arkadaşları Mehmet A. ile Demokan A. 112 acil servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatih Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Y.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, arkadaşları Mehmet A. ile Demokan A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.