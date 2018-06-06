Manisa’da pazar yerlerinin kuraları çekildi

Manisa’da yer belirlenememesi nedeniyle 8 haftadır kurulamayan perşembe pazarı sorunu çözüme kavuştu. Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde ve ara sokaklarında kurulacak perşembe pazarı için kuralar çekildi. Manisa Kültür Sitesi Lale Salonunda noter huzurunda çekilen kurayla 446 esnaf için 779 tezgahlık pazarın kurulacağı alanlar belirlendi.

Kura çekimi öncesi konuşan Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, yaklaşık 2,5 aydır Perşembe Pazarının kurulamadığını ifade ederek, buna rağmen pazarcı esnafının seviyeli, saygılı, kanunlara, yasalara, seçilenlere saygı gösterdiğini belirtti. Şener, kura çekiminin esnaf için hayırlı olmasını dileyerek bu süreçte sabırlı davrandıkları için pazarcılara teşekkür etti. Konuşmanın ardından ismi okunan pazarcı esnafı kürsüye sahneye gelerek pazaryerini belirledi. Pazaryerlerinin belirlenmesinin ardından pazarcılar Avni Gemicioğlu Caddesi’ne giderek, yerini öğrendi. Kura çekimiyle birlikte Perşembe Pazarı 8 hafta sonra 7 Haziran 2018’de kurulmuş olacak.