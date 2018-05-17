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17 Mayıs 2018 12:16

Manisa’da pazarcı esnafı pazar yeri sorununun çözülmesini istedi

Manisa’da yaklaşık 2 aydır yer gösterilemediği için kurulamayan perşembe pazarı sorununa tepki gösteren pazarcı esnafı, Pazarcılar Odası binasında bir araya geldi.

Manisa’da pazarcı esnafı pazar yeri sorununun çözülmesini istedi

17 Mayıs 2018 12:16


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Eski Garaj Yeni Proje nedeniyle burada bulunan perşembe pazarı da taşınmak zorunda kaldı. 2 aydır yer bulunamaması nedeniyle tezgah açamayan pazarcı esnafı duruma tepki gösterdi. Pazarcılar Odasında bir araya gelen pazarcı esnafı, siyasileri pazara sokmayacaklarını belirtti. Kendilerine 2 aydır yer gösterilememesiyle marketlerin ve seyyar satıcıların önünün açıldığını söyleyen Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, "Yaklaşık 2 aydır pazarcı esnafımız tezgah açmıyor. Esnafımız çocuğuna ve ailesine ekmek götüremez hale geldi. Pazarcının rızkı tezgahlar da pazarlarda. Yaptığımız tüm uzlaşma çabalarına, yasal uğraşlarımıza, kimseye zarar vermeyelim düşüncesiyle bugüne kadar geldik. Gittiğimiz valilik, büyükşehir belediyesinde, ilçe belediyesinde gereken cevapları alamıyoruz. Valimiz kapısına gitmekten artık utandık. Muhattap alınmıyoruz. Bizi hiçe sayıyorlar. Esasında bizi değil Manisa halkını hiçe sayıyorlar. Burada marketlerin ve seyyarın önünü açılmış durumda. Bizi mağdur ediyorlar" dedi.



"Üretilen ürünler tarlada kalıyor"


Manisa’da kendilerine ikinci sınıf muamelesi yapıldığını söyleyen Şener, "Herkes bizi ikinci sınıf ve barbar gördü. ‘3-5 çapulçudur bunlar’ dendi bize. Biz çapulcu değiliz, biz ağır koşullarda halkımıza hizmet veren pazarcı esnafıyız. Bize kapalı Pazar yerleri yapıp da biz oralara gitmedik mi? Bu sorunu çözülmesi için bizim yürüyüş, kavga, her hangi bir gösteri düşünmemiz yok. Haftaya 8. Hafta olacak ve 8 haftadır tezgah açmıyoruz. Manisa üretim bölgesi. Üretilen ürünler tarlada kalıyor. Bunu hiç mi görmüyorlar. Bizi bir güne bir gün çağırıp da sorunun çözümü noktasında görüşümüzü almadılar. Çözümü konusunda şuana kadar bir adım daha atılmadı. Yetkililer bir saatte karar alabilirler. 5 dakikada çıkarabilecekleri kararı çıkartmıyorlar" ifadelerini kullandı.


Açıklamaların ardından pazarcılar olaysız bir şekilde dağıldı.




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