Manisa'da PTT'nin 178. yılı kutlandı

Manisa'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 178'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 178'inci yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik anıtı düzenlenen çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından PTT Manisa Başmüdürü Bilal Özlü tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından PTT araç filosu tarafından konvoy yapıldı. Kutlamalar PTT Manisa Merkez şubesinde PTT'de işlem için sıra alan 178'inci müşterinin ödüllendirilmesi ile devam etti. PTT Manisa Başmüdürü Özlü, 178. numaraya sahip olan müşteri Ali Oktar'a çeşitli hediyeler takdim ederken günün anısına pasta kesimi yapıldı.

PTT Manisa Başmüdürü Özlü, son yıllarda posta, kargo ve bankacılık hizmetlerini çeşitlendirerek hizmet ağını genişlettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Manisa'da şuan 480 personelimiz ile 17 merkezde hizmet vermekteyiz. Bu merkezleri tadilat çalışmaları ile yenileme çalışmalarına başladık. Önümüzdeki dönem Manisa'da PTT katılım bankasını da kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu katılım bankası kurma çalışmalarından sonra tüm esnafımıza ödeme kaydedici cihazlar dağıtacağız. Ardından faizsiz bankacılık sistemi üzerinden esnafımızı kredilendirme çalışmalarımız başlayacak.”