Manisa’da sağlıklı altyapı dönüşümlerine devam ediliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini altıyla üstüyle yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula’nın Kavacık Mahallesi’nde başladığı 5 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. 3 kilometrelik içme suyu hattının da yenileneceği mahallede dönüşüm kilit parke taş döşeme işi ile tamamlanacak.

MASKİ, Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’nde ortaya çıkan ihtiyaca yönelik dere ıslah çalışması da gerçekleştirmişti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile dere yatağı üzerine betonarme U kesit inşa edildi. Mahallede 190 metrelik ıslah çalışmasının yanı sıra panel çit uygulaması da yapılarak vatandaşın can ve mal güvenliği sağlandı. Hayata geçirilen çalışma ile mahallede yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntısı ortadan kaldırıldı.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların altyapı ihtiyacı duyduğu noktalarda hızlı ve etkili şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesi merkez mahallelerinden Hacı Hamza Mahallesi’ndeki atıksu şebekesi gereksinimini de ortadan kaldırdı. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmayla mahalleye 550 metre uzunluğunda yağmursuyu ve ek kanalizasyon hattı döşendi.