Manisa’da seçimlerde 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimler öncesi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Seçimlerde Manisa’da 3 bin 500 kolluk kuvvetinin görev yapacağı ve bir önceki seçime göre yaklaşık 3 bin 200 sandıkta seçim kurulundan ekiplerin görev yapacağı bildirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan Seçim Güvenliği Toplantısına Vali Güvençer’in yanı sıra Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katıldı.

Seçim sürecinin 30 Nisan itibariyle başladığını kaydeden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre seçimlerin 24 Haziran’da tamamlanacağını belirtti. Seçimlerin demokrasinin olmazsa olmaz temel şartı olduğunu dile getiren Vali Güvençer, gelişen hukuk devletlerinde millet iradesinin seçimler yoluyla devlet iradesine yansımasının en etkili aracı olduğunu vurguladı. Türkiye’de seçim geleneğinin oturduğunu belirten Güvençer, seçimlerin demokrasi şenliği çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Manisa’da yapılan seçimlerin kavgasız, gürültüsüz geçtiğini ifade eden Vali Güvençer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda Türk milleti çok özel bir tavır oluşturmuş durumda. Manisa’da aynı durum söz konusudur. İnşallah düzenli, sağlıklı bir seçim geçireceğiz. Toplumsal gerginliğe yol açacak herhangi bir olay söz konusu değildir.”

Vali Güvençer, “Mülki idare amiri başta olmak üzere kolluk kuvvetleri emniyet personeli ve jandarma bir yandan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin ederken, öte yandan seçimlere yönelik her türlü tedbir ve siyasi iradesinin sandığa hiçbir endişeye, baskıya maruz kalmaksızın temin etmekle görevlidir. 3 bin 500 emniyet ve jandarma mensubumuz görev alacak. 2 Mayıs tarihi itibariyle seçmen sayılarımız belli olacak. Bir önceki seçimden yola çıkarak yaklaşık 1 milyon 50 bin seçmen, 1200 sandık alanında yani 1200 binada yaklaşık 3 bin 200 sandıkta bu biraz aşağı, biraz yukarı olabilir bu seçimleri icra edeceğiz. 3 bin 500 personelimizle seçimlerin kasasız belasız geçmesi için çalışacağız” diye konuştu.

Vali Güvençer, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ilk kez Seçim Koordinasyon Komisyonu kurulduğunu, Manisa’da bu komisyona Vali Yardımcısı Mehmet Yüce’nin başkanlık edeceğini ayrıca emniyet ve jandarma alt birimlerinde kurulacağını belirtti.

YSK’nın seçim yasaklarından da bahseden Vali Güvençer, kamu kurumlarındaki personellerin siyasetle ilgili konuşamayacağını belirtti. Güvençer, önümüzdeki günlerde bu toplantının tekrarlanabileceğini belirterek, siyasi partilerin talepleri doğrultusunda dar kapsamlı toplantı da yapılabileceğini kaydetti.