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19 Haziran 2017 17:19

Manisa’da şehir merkezini karıştıran gözaltı

Manisa’da ehliyetine daha önceden el konulan motosiklet sürücüsüne ceza yazan trafik polisi, kendisine yumruk attığını iddia ettiği sürücüyü gözaltına aldığı sırada uyguladığı tavır, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Manisa’da şehir merkezini karıştıran gözaltı

19 Haziran 2017 17:19


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında şehrin en işlek noktalarından biri olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti trafik polisi, seyir halindeki 45 E 8591 plakalı motosikleti durdurarak, sürücü Ramazan K.’ya ehliyetini sordu. Ehliyetine daha önceden el konulduğunu aktaran sürücü Ramazan K., polisten ceza yazılmamasını istedi. Bunun üzerine polis memurunun sürücüye ceza işlemi uygulayacağı sırada aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine polisler sürücüyü gözaltına almak istedi. Bu sırada cadde üzerinde toplanan vatandaşlar da gözaltı işlemini izlemeye başladı. Gözaltına alınmasına direnen sürücü Ramazan K., güçlükle yere yatırılarak, kelepçe takıldı. Çevredeki vatandaşlar polisin sürücüye uyguladığı müdahaleyi sert bularak araya girmek isterken, sürücü Ramazan K.’da “Oruçluyum, oruçlu durun” diye bağırdı. Vatandaşları uzaklaştırmak isteyen polis memuru, “Yumruk yedim, yumruk” diye seslendi. Uzun uğraşlar sonucu kelepçe takılan sürücü Ramazan K. ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Öte yandan, çevredeki bazı görgü tanıkları da tartışma esnasında sürücü Ramazan K.’nın polis memuruna başındaki kaskı fırlattığını belirtti.




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