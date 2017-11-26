Manisa’da şehit öğretmenler için koştular

Yarışta iki beden eğitimi öğretmeni şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın fotoğraflarını taşıdıkları tişörtlerle yarıştı.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla hayata geçirilen ’168 Ölümsüz Eğitim Şehitleri’ Anma Programı kapsamında 168 eğitim şehidi öğretmen için ‘Şehidim emanetin bizde’ konulu Atletizm Yarışması düzenlendi.

Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çim Sahası’nda Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorisinde düzenlenen yarışmaya 27 sporcu katıldı. Sporcularla birlikte 7 Beden Eğitimi Öğretmeni de katılarak yarışmaya ayrı bir renk kattı. 2 Beden Eğitimi öğretmeni, şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın fotoğraflarının yer aldığı tişörtleri giyerek onlar adına yarıştı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada dereceye girenlere madalyaları Ar-Ge Şube Müdürü Murat Aktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.