Manisa'da selden zarar gören çitler onarılıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula'nın Güvercinlik Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde zarar gören panel çitleri onararak, dere temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha güvenli bir yaşam ortamı temin etmek adına dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde meydana gelen aşırı yağışlarda zarar gören ıslah yapıları, MASKİ tarafından yeniden inşa ediliyor. 800 metre uzunluğunda panel çit imalatı gerçekleştiren MASKİ ekipleri, dere temizlik çalışması da yürüterek rüsubatların taşkınlara yol açmasının önüne geçiyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Güvercinlik Mahalle Muhtarı Tuncay Ersöz, “Daha önce MASKİ tarafından deremizi ıslah etmek için yapılan çitlerimiz afetten dolayı zarar gördü. MASKİ, tehlikeyi ortadan kaldırmak için şuan onları yenileme çalışması başlattı. Hizmetlerden gayet memnunuz" dedi.