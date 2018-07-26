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26 Temmuz 2018 12:27

Manisa’da seracılık destekleri örnek oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75’i hibe yoluyla üreticilere teslim edilen ve üretime katkı sağlaması hedeflenen seralarda üretim başladı.

Manisa’da seracılık destekleri örnek oldu

26 Temmuz 2018 12:27


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kanalıyla üreticiye yönelik destek ve projeleri, birçok belediyeye örnek oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çalışmalarını yakından görmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu ve şube müdürleri tarafından karşılanan Aslan’a Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanda yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.


Sunumun ardından Kula’da hayata geçirilen sera desteğini yerinde görmek amacıyla ilçeye hareket edildi. Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ni (Seracılık) yakından inceleyen Hacı Aslan, gerçekleştirilen proje hakkında bilgilendirildi. Tekirdağ Büyşükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, proje hakkında, “Vatandaşı kalkındırmak ve yanındayız mesajını verebilen çok güzel bir proje. İnşallah Tekirdağ Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak bu gibi güzel projelere bizler de imza atacağız” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan’a tarihi Kula Evleri ve Peri Bacaları da Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu ve personeller tarafından tanıtıldı. Bu tarihi yerlere hayran kaldığını belirten Daire Başkanı Hacı Aslan teşekkürlerini sundu.




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