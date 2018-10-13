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Manisa'da servis şoförlerine denetim

Manisa’nı Selendi ilçesinde servis şoförlerine yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından trafik sistemi ve güvenli araç kullanımı eğitimi verildi.

Manisa'nı Selendi ilçesinde servis şoförlerine yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından trafik sistemi ve güvenli araç kullanımı eğitimi verildi.


Manisa'nın Selendi ilçesinde servis şoförleri eğitimden geçirildi. Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde servis şoförlerine trafik sistemi, trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, iş güvenliği, sürüş psikolojisi ve okul taşıtları konulu eğitimler verildi. 17 servis sürücüsünün katıldığı eğitimlerde başarılı olan şoförlere belgeleri verilecek. Eğitimler hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap "Ailelerimiz servis şoförlerine öğrencileri emanet ediyor. Servis şoförleri kursta aldıkları eğitimler sonucunda öğrencileri inşallah burnu bile kanamadan evden okula, okuldan evlerine getirip götürecekler" dedi.

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