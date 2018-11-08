Manisa'da sigara yasağına uymayanlara ceza yağdı

Manisa'da kapalı alanlarda sigara içen ve içilmesine izin veren işletmelere ceza yağdı. 2018 yılının ilk 10 ayında 240 kişi ve 265 işletmeye toplam 727 bin 261 TL idari para cezası kesilirken 22 işletmeye de kapatma cezası uygulandı.

Manisa Sağlık İl Müdürlüğü ile Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 1 Ocak 2018-28 Ekim 2018 tarihleri arası sigara içen ve içilen mekanlara yönelik denetimler ve baskınlar düzenlendi. Veriler, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek kurumların bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Elde edinilen verilere göre, ekiplerce 59 bin 265 rutin sigara denetimi gerçekleştirildi. İhbar kapsamında 882 denetim yapılırken, ihlal kapsamında ise 369 denetim yapıldı. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 240 kişiye 29 bin 603 TL idari para cezası kesilirken, 265 işletmeye de toplam 698 bin 658 TL idari para cezası uygulandı. 22 işletmeye ise kapatma cezası uygulandı.

Yapılan uygulamalar sonucunda Manisa'da 2018 yılının ilk 10 ayında 240 kişi ve 265 işletmeye 727 bin 261 TL idari para cezası kesildiği bildirilirken, kapalı alanlarda sigara içenlere kişi başı 109 TL, işletmelere ise bin 489 ile 7 bin 500 TL arasında ceza kesildiği açıklandı.