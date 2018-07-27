Manisa’da silahlı yaralama

Olay, saat 10.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.K. isimli kadın yaklaşık iki yıl önce yerleştiği Manisa’da, A.C.H. isimli şahıs ile birliktelik yaşadı. Eşinin izini süren eski koca V.K., yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte Manisa’ya geldi. 5801 sokak üzerinde karşılaşan ikili, kısa süren tartışmanın ardından kavgaya tutuştu. Eski koca V.K. yanında getirdiği silahı çıkararak A.C.H.’yi bacağından vurdu. H.K.’yi de alarak beraberindekiler ile birlikte kaçan V.K., Menemen yolu üzerinde jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan A.C.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.