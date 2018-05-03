Manisa’da sosyal belediyecilik örneği

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanan sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık personeli, diyetisyen, kadın-erkek kuaförü, temizlik görevlisi, psikologlardan oluşan uzman ekiplerle vatandaşlara hizmet veren ‘Evde Bakım Hizmetleri’ ekipleri, çalışmalarıyla da diğer şehirlere örnek oluyor. Yapılan hizmetleri yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yuntdağ bölgesinde Pelitalan, Örselli, Muslih, Demirci ve Karaveliler Mahalle Muhtarları ile birlikte evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik hizmetlerini daha da geniş alanlara yaymak istediklerini belirten Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hizmet kalitesini Yuntdağlı vatandaşların tamamının yaşaması gerektiğini ifade ederek, Muhtarların bu hizmetten yararlanması gereken vatandaşların tespit edilmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesini istedi.

Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra 17 ilçede Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen ilaçlama çalışmalarını anlattı. Karasinek ve sivrisinek üreme noktalarına yapılan uygulamaları anlatan Daire Başkanı Talip Akbaş, üreme noktalarının kontrollerinin sağlanması adına vatandaşlara düşen görevler hakkında bilgiler verdi.