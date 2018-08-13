Manisa’da STK’lar altın ve dolar bozdurdu

Manisa’da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu, son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manipülatif saldırıları protesto ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına destek oldu. Kuyumcular Çarşısı’nda vatandaşlara broşür dağıtan STK üyeleri, Manisa halkını döviz ve altınını bozdurmaya davet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "2008 finansal kriz ile birlikte büyük bir dar boğaza girmiş olan kapitalist emperyalizm ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin özellikle 1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejiler bir bir iflas etmektedir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir akıl tutulması yaşamaktadır. Dolayısıyla Amerika, krizin ve şiddetin merkezidir; ülkemizin de içinde bulunduğu 30 ülkeye karşı neresinden bakarsanız bakın küresel çapta bir yıkımın kapısını aralayacak olan ticaret savaşları stratejisi başka nasıl açıklanabilir. Mesele, rahip Brunson değildir, batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ’Ver Brunson’u, krizden kurtul’ kolaycılığı, 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyal güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Emperyalistler ve işbirlikçileri, kadim medeniyet değerlerini kuşanmış, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen büyük ve güçlü Türkiye’nin önünü kesemeyecek, geleceğe yürüyüş kararlılığımızı engelleyemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar, asla başaramayacaklar. Manisa Sivil Dayanışma Platformu’na bağlı sivil toplum kuruluşları olarak bu hain oyunlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin yanındayız" dedi.

Başkan Mesut Öner’in konuşmasının ardından STK temsilcileri, kuyumcu ve döviz bürolarında altın ve dolarlarını bozdurdu.