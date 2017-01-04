Manisa’da tarım arazilerinin kamulaştırma tartışması

Manisa’da çiftçilikle geçimini sağlayan Yunusemre ilçesi tarım arazilerinin Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından sanayileşmeye açılmak üzere kamulaştırılması kararlaştırıldı. Kamulaştırma bedellerinin düşük olduğunu savunan çiftçileri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sanayileşmeye karşı olmadıklarını ancak tarım arazilerinin sit alanı ilan edilmesi durumunda istimlak edilemeyeceğini söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi’nin 965 dönümlük tarım arazisi yeni sanayi bölgesi açılması amacıyla kamulaştırması kararı alındı. Geçtiğimiz aylarda Manisa Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırma işini yürüten Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, tarlalarına biçilen bedeli kabul etmeyen köylülere ön inceleme duruşmasına katılmaları için davet zaptı gönderdi. Kendilerine dönüm başına 12 bin lira ile 50 bin lira kamulaştırma bedeli verildiğini savunan çiftçiler, şahısların ve sanayinin aynı arsaları dönüm başına 90 bin lira 400 bin lira arasında sattığını iddia etti. Dava tebligatının ellerine ulaşmasının ardından köylüler, Manisa OSB’ye karşı idari mahkemeye kamulaştırmanın iptali ve yürütmeyi durdurma davası açmak için avukatlara vekalet verdi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yarın görülecek dava öncesi çiftçileri ziyaret etti. Emlakdere Mahallesi Muhtarı Kadir Kocabıyık ve mahalleliyle bir araya gelen Biçer, 965 dönümlük araziye ait haritaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sit alanı ilan edilmesi amacıyla 6 ay önce gönderildiğini, ancak onaylanmadığını söyledi. Haritaların onaylanması halinde tarım arazilerinin kamulaştırılamayacağını söyleyen Biçer, buradaki uygulamada çelişkilerin bulunduğunu savundu.

Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Emlakdere Mahallesi’nde 8 bin dönüm araziden kamulaştırmalarla 965 dönümlük arazi kaldığını belirterek, "Gediz Ovası da ülkemizin toprakları içerisinde adeta göz bebeği olan ayrı bir güzellik. Benim muhtarımdan öğrendiğim kadarıyla 8 bin dönüm arazi vardı burada. 8 bin dönümden istimlak edile edile, çiftçinin elinden çıka çıka son kalan 965 dönüm araziyi de elimizden kaybetmek üzereyiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi burayı istimlak etme kararı alıyor. Bunu Manisa Valiliğine bağlı Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile burada bir istimlak çalışması yapıyor. Elbette sanayileşmeye karşı değiliz. Elbette sanayileşeceğiz. Sanayi toplumu olacağız. Artı değer üreteceğiz. Kazanacağız. Manisa Ovası şu an bulunduğumuz topraklar da birinci derece tarım alanı içerisinde. Tarım Bakanlığı diyor ki ’Ben 184 tane tarım bölgesini koruma altına alacağım. Orada kesinlikle ne yerleşim bölgesine ne de sanayileşmeye açılmayacak’ Manisa’daki Tarım Müdürlüğü burayla ilgili bir çalışma yapıyor. Tarım Bakanlığından gelen haritayı değerlendiriyor. Ayrıntılandırıyor. Manisa’daki koruma kurulu da onaylıyor bu haritayı ve bakanlığa gidiyor bu harita. 6-7 ay oldu. Bakanlığın, Bakanlar Kurulu’nun o kadar önemli işleri var ki burada Emlakdere köylüsünün derdi onları ilgilendirmiyor. Burada büyük bir çelişki var. Bir yandan buradan Valilik başkanlığındaki Toprak Koruma Kurulu burayı da birinci derece sit alanı ilan eden bir harita gönderiyor. O süreç Bakanlar Kurulu’nun önünde imzada o evrak. 6-7 aydır o imzayı atmıyor. 10 gün sonra o imzayı attı. Ya da bu istimlak gerçekleştikten sonra o imzayı attı. Nasıl olacak şimdi? Bir eliyle başka bir şey, bir eliyle başka bir şey yapıyor devlet. İstimlak kararı gerçekleşirse bu süre içerisinde Allah’tan ki mahkemelik oldunuz. En azından süre kazanmış olacağız. Aksi takdirde o rapor onaylanırsa burası tarımsal sit alanı, Manisa OSB istimlak ediyor. Burada bir çelişki var" dedi.



CHP’li Biçer’den Bakanlığa soru önergesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına konuyla ilgili soru önergesi verdiklerini belirten CHP’li Biçer, "Bugün itibariyle Tarım Bakanlığına bir soru önergesi verdik. 6-7 bu Toprak Koruma Kurulu’nun raporunu neden onaylamadınız? Onaylamadıysanız neden onaylamadınız? Bu süreç içerisinde bu istimlak gerçekleşirse ve siz ondan sonra bunu onaylarsanız köylünün elinden giden bu toprak nasıl geri gelecek? Bu zarar nasıl tanzim edilecek? Siz bu imzayı geciktirmekle birinci derecede sorumlusunuz Bakanlar Kurulu olarak. Soru önergesi olarak sorduk" diye konuştu.

Kendilerine değerinin çok altında kamulaştırma bedeli verdiklerini söyleyen Emlakdere muhtarı Kadir Kocabıyık, "12 bin lira, 13 bin lira araziler; bağlarda 25-30-35 bin lira civarında bir kaç tane de kirazlık var onlar da 50-55 bin lira civarında. Ama alt tarafta şahıs satıyor 80-90 bin liraya. Keşif geldi yer tespiti yaptılar. Tebligat gönderdiler. Anlaşma usulü dendi. Vatandaş gitti tek fiyat söylediler. Vatandaş da tepki gösterdi. Çıktı" ifadelerinde bulundu.

Çiftçiler Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden kimseyle görüşemediklerini ve kendileriyle uzlaşmaya gidilmediğini savundu.

Biçer, mahalleliyle yaptığı toplantının ardından, çiftçilerle birlikte kamulaştırma yapılması planlanan arazileri yerinde inceledi. Çiftçiler de istimlak yürütmesinin durdurulması için yarın mahkemeye çıkacak.