Kaza, sabahın erken saatlerinde Turgutlu-Ödemiş yolu Çatalköprü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’ten Turgutlu istikametine doğru seyir halinde olan Ali Koçyiğit (39) yönetimindeki 09 DB 145 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüste bulunan 4’ü çocuk 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.