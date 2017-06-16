Manisa’da tarımsal yatırıma 19 milyon liralık hibe desteği

Manisa’da 2013 yılından bu yana toplam yatırımı 146 milyon olan 321 yatırıcıya 68 milyonluk hibe desteği veren TKDK, toplam yatırım tutarı 41 milyon lira, destek tutarı ise 19 milyon lira olan IPARD 2 programının ilk 25 yatırımcısıyla sözleşme imzaladı. Büyük Saruhan Hotel’de düzenlenen imza töreninde konuşan TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Manisa’nın Türkiye’de büyük alanlarda tarımsal üretim yapılan iller arasında yer aldığını belirterek, TKDK olarak küresel ölçekte önemli bir potansiyele sahip olan Manisa’da tarımsal üretim sektörlerinin gelişmesi, verimliliğin artırılması, ihracat olanaklarının oluşturulması, sektöre yeni kazandırılması amacıyla 2013 yılından itibaren çalışmaya başladıklarını söyledi. IPARD 1 Programı ile toplam yatırım tutarı 146 milyon lira olan 312 yatırımcıya 68 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını ifade eden Uslu, “Kırsaldan kente göçün engellenmesi, genç girişimcilerin ve kadınların çalışma hayatında desteklenmesi hedefimiz doğrultusunda 3 bin 88 kişiye istihdam sağladık. Yeni dönemde IPARD 2 programı süresince ülkemiz genelinde toplam 1 milyar 43 Euro hibeyi faydalanıcılarımızın hizmetine sunuyor olacağız” diye konuştu.

İl Koordinatörü Uğur Uslu, toplam 41 milyonluk yatırımın önemli bir kısmını karşıladıklarını belirterek, destekle bugüne kadar 3 bin 88 kişiye istihdam sağlandığını ve Türkiye ekonomisinin de büyüdüğünü vurguladı. 25 yatırımcıyla sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Uslu, “Toplam yatırım tutarı 41 milyon lira olan yaklaşık 19 milyon lira hibe desteği veriyoruz. Hedefimiz kırsal kalkınma programları çerçevesinde ülkemize ve Manisa’mıza daha fazla katma değer sağlayabilmektir.Ayrıca bu kapsamda süt, kırmızı et, kanatlı eti ve su ürünleri işleme tesisleri ile soğuk hava deposu yatırımlarına destek verecek olan IPARD 2 programının 2. çağrısını ilan etmiş bulunuyoruz. TKDK’nın hibe desteklerinden yararlanarak Manisa’ya yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi kurumumuza bekliyoruz” dedi. Uslu’nun ardından konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise tarım ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımların desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, yatırımcılara önemli ölçüde hibe destekleri verildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Güvençer, TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili İsmail Kaya, yatırımcılara sözleşme çeklerini verdi.

İmza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili İsmail Kaya, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yatırımcılar katıldı.