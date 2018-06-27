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27 Haziran 2018 16:50

Manisa’da tek kart dönemi başlıyor

Manisalılar, MASKİ Genel Müdürlüğü ve MANULAŞ işbirliğiyle şehir içi ulaşımlarında ve kartlı su sayaçlarındaki işlemlerini artık tek kart ile gerçekleştirecek.

Manisa’da tek kart dönemi başlıyor

27 Haziran 2018 16:50

Manisa merkez ilçelerinde hayata geçirilen proje, önümüzdeki günlerde il genelinde yaygınlaştırılacak.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (MANULAŞ) vatandaşlara sundukları hizmetlerin hızlı ve kolay olması amacıyla önemli bir adım daha attı. İki kurumun ortak çalışmaları sonucunda, ön ödemeli su sayaçlarında kullanılan sayaç kartı ile şehir içi ulaşımda kullanılan Manisa Kart birleştirildi. Vatandaşlar artık tüm ödeme noktalarından yükleme yaparak tek kartla işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Manisa merkezde bulunan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hayata geçirilen proje, su sayaçlarının güncellenmesini takiben il geneline de yaygınlaştırılacak.


Ulaşımda ve kartlı sayaçlarda kullanılacak tek kart sistemiyle, MASKİ Pratik ve SUMATİK cihazlarından yapılan tüm fatura ödeme, kartlı sayaca kredi yükleme işlemleri Manisa Kart dolum merkezlerinden de gerçekleştirilecek. Akhisar, Demirci, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl, Soma ve Turgutlu’da da çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tek kart uygulamasına geçilecek. Uygulama, ilerleyen dönemlerde tüm il geneline yayılarak, vatandaşların bu merkezlerden hem ulaşım kartlarına hem de kartlı sayaçlarına tek kart ile kolaylıkla yükleme yapabilmesi sağlanacak.


Manisa merkezde ikamet eden vatandaşlar, yeni sistemi kullanmaya başlamak için MASKİ İkiz Kuleler Hizmet Binası Abone İşlem Merkezi, Yarhasanlar Ek Hizmet Binası ve Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda (Eski Belediye Binası) bulunan noktalara başvurarak kartlarını yenileyebilecek.




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