Manisa’da termometreler 44 dereceyi gösterdi

Son yılların en sıcak yaz günlerini yaşayan Manisa’da merkez ilçelerden Yunusemre’de termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da sıcak havada şemsiyeleri ile dışarı çıkmayı tercih etti. Manisa’nın merkez belediyelerinden Şehzadeler Belediyesi de sokak hayvanları için şehrin farklı bölgelerine yerleştirdiği su kapları ile sıcak havadan etkilenen hayvanların imdadına yetişti. Sıcak havanın etkisini cumartesi ve pazar günü de sürdürmesi bekleniyor.