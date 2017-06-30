Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 17:32

Manisa’da termometreler 44 dereceyi gösterdi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Manisa’da etkisini artırarak devam ettirirken, öğleden sonra Manisa’da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Manisa’da termometreler 44 dereceyi gösterdi

30 Haziran 2017 17:32


Son yılların en sıcak yaz günlerini yaşayan Manisa’da merkez ilçelerden Yunusemre’de termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da sıcak havada şemsiyeleri ile dışarı çıkmayı tercih etti. Manisa’nın merkez belediyelerinden Şehzadeler Belediyesi de sokak hayvanları için şehrin farklı bölgelerine yerleştirdiği su kapları ile sıcak havadan etkilenen hayvanların imdadına yetişti. Sıcak havanın etkisini cumartesi ve pazar günü de sürdürmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!