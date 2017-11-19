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19 Kasım 2017 19:35

Manisa’da tır işçi servisine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servise tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Manisa’da tır işçi servisine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı

19 Kasım 2017 19:35


Kaza sabah saat 05.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Valeks Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den, Sarıgöl ilçesine tarım işletmeleri için işçi taşıyan Aga Kaçmaz yönetimindeki 45 SC 8939 plakalı minibüse park halinde iken Ankara yönüne gitmekte olan Kemalettin Çogu yönetimindeki 26 LF 727 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ters devrilerek yan yattı. Kazada, minibüste bulunan Fatma Demirtaş (27) olay yerinde hayatını kaybederken, servis sürücü Aga Kaçmaz, tır sürücüsü Kemalettin Çogu ile birlikte toplam 24 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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