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07 Ocak 2017 11:39

Manisa’da tır kahvehaneye daldı: 1 yaralı

Manisa’da tır kahvehaneye daldı: 1 yaralı

07 Ocak 2017 11:39

Manisa’da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kahvehaneye daldı. Kazada tır şoförü yaralanırken kahvehanede bulunan 4 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Akhisar-Manisa karayolunun 25’inci kilometresindeki İshakçelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LC 9597 plakalı tır, bu sabah saat 09.00 sıralarında kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak savruldu ve yol kenarında bulunan kahvehaneye girdi. Olayın ardından tır şoförü Erdinç Akşit 112 acil servis ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akşit’in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay sırasında kahvehanede bulunan işletme sahibi Rüstem Osmancık olayın aniden geliştiğini, bir şey anlamadıklarını belirterek, "Kahvehaneyi açtıktan 1 saat sonra olay gerçekleşti. Her şey çok ani oldu. Kahvehanede o sırada 3 müşteri bulunuyordu. Allah’tan canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken trafik tek şeritten işledi. Yapılan incelemenin ardından tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



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