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27 Ağustos 2018 11:50

Manisa’da trafik kazaları şehir polis kamerasında

Manisa’da yaşanan trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan şehir polis kamerası görüntülerine takıldı.

Manisa’da trafik kazaları şehir polis kamerasında

27 Ağustos 2018 11:50


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla sürücülerden ve bazende yayalardan kaynaklı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kimi zaman araç sürücülerinin, kimi zaman da yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalar, şehir polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Manisa Devlet Hastanesi kavşağından Turgutlu yönünden gelen 2 motosikletin, Manisa Tren Garı istikametinden kırmızı ışıkta geçerek hızla gelen başka bir motosiklete çarpması şehir polis kamerası tarafından görüntülendi.


Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nun önünde yaşanan bir kazada ise aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, önce kaldırımdaki ağaca ve ardından da yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.


Bir başka görüntüde ise bir yayanın bilinçsiz ve dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmesi nedeniyle yaşandı. Şehzadeler ilçesindeki merkez kavşağında, Tarihi Sultan Camii istikametine dönen otomobil, aniden yola atlayarak yolun karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.




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