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22 Kasım 2017 11:37

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandıKaza, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı 04.

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

22 Kasım 2017 11:37

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı


Kaza, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldan yönünden Sarıgöl istikametine doğru hareket eden Aşkın D. yönetimindeki 45 UA 2625 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu virajı önünde Emin D. idaresindeki 20 VA 291 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aşkın D. (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Emin D. ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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