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27 Kasım 2017 14:13

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

27 Kasım 2017 14:13


Kaza, Manisa’nın Soma ilçesi Kırkağaç-Soma kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne girdiği iddia edilen Berat S. (29) idaresindeki 06 EU 9928 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 01 UD 580 plakalı tıra çarpı. Kaza sonrası araçta sıkışan Berat S. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kurtarılırken, Berat S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Berat S.’nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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