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04 Aralık 2017 10:33

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

04 Aralık 2017 10:33


Kaza, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Turgutlu istikametine hareket eden Fatih K. idaresindeki 35 KC 6197 plakalı otomobil, aynı istikamette hareket eden Yahya D. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsü Fatih K.’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye götürürken, aynı araçta bulunan arkadaşı Onur Cengiz’in (27) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada kamyon sürücüsü Yahya D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Cengiz’in cansız bedeni morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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