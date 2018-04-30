Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Selendi ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Selendi istikametine giden Yunus Emre Metin (41) idaresindeki 20 F 9204 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk ikiye bölünürken, sürücü Yunus Emre Metin olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkartılan Metin’in cansız bedeni Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 çocuk babası olan Yunus Emre Metin, yıllarca Selendi Belediyespor’da top koştururken kaptanlığını da yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.