Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.20 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Celalettin K. idaresindeki 42 EV 476 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali K. idaresindeki 35 HC 7373 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın içerisinde sıkışan şoför Celalettin K., olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan diğer tırın sürücüsü yara almadan kurtulurken, Celalettin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.