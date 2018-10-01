Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde lastiği patlayan araçla arkadan gelen aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Coşkun G. (31) idaresindeki 26 GC 210 plakalı aracın lastiği patlaması sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Aynı istikametten seyir halinde olan 45 VA 595 plakalı araç sürücüsü İrfan K. ise lastiği patlayan araca çarpmamak için ani refleks yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın etkisiyle araç sürücüleri yara almazken, 26 GC 210 plakalı araç içerisinde bulunan Merve G. (26) ile Sıddıka A. (55) yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.