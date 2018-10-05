Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Uşak karayolu Eşme yol kavşağında Emine A. (51) idaresindeki 45 TV 133 plakalı araç ile kavşaktan dönmek isteyen Hüseyin Ö. idaresindeki 64 AJ 767 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Emine A. (51) ile yanında yolcu olarak bulunan Dilek Betül Avcı (28) ve diğer araçta bulunan Fadime Öztürk (55) yaralandı. Ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.