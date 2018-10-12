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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Akhisar-Denizli yolu Alaşehir Köprülü Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Alaşehir yönüne gitmekte olan Hüseyin Demirci yönetimindeki 03 VH 224 plakalı araca, aynı yöne gitmekte olan Melih Oktay İlgezli yönetimindeki 34 NE 2212 plakalı araç çarptı. Çarpma sonucu Demirci'nin kullandığı araç tarlaya uçarken, kazada her iki aracın sürücüsü ile İlgezli'nin kullandığı araçta bulunan Ferdi Erkaççı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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