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06 Mayıs 2018 15:17

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

06 Mayıs 2018 15:17


Kaza, saat 14.10 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Erkan (62) yönetimindeki 45 LT 864 plakalı otomobil ile Eşme istikametinden Kula istikametine dönmek isteyen Cavit Çancı yönetimindeki 35 MLJ 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, Ramazan Erkan yönetimindeki 45 LT 864 plakalı otomobilde bulunan Gülizar E. (61), Döndü K. (55), Saniye D. (38) ve Ahmet Tamer D. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.




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