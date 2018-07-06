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06 Temmuz 2018 23:11

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

06 Temmuz 2018 23:11


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen yolu üzerinde meydana geldi. Menemen istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan E.S. idaresindeki 45 BB 272 plakalı otomobil, Manisa yönünden Menemen istikametine giden H.E yönetimindeki 35 HD 7996 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 45 BB 272 plakalı araç sürücüsü E.S. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan B.İ, N.T. ile 45 HD 7996 plakalı otomobilin sürücüsü H.E. yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, polis ve itfaiye personeli sevk edildi. Bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manisa’daki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralılardan sürücü E.S.’nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 3 yaralının kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesinin ardından polis kontrollünde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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