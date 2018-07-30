Manisa’da trafik kazası 4 yaralı

Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine seyir halinde olan Kübra B. (49) idaresindeki V-663-HH yabancı plakalı otomobil Bereketli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Kübra B. (49), Hasan B. (56), Melda Sühade B. (18), Memnune S. (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Memnune S. Salihli Develet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.