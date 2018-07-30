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30 Temmuz 2018 10:33

Manisa’da trafik kazası 4 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonunu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası 4 yaralı

30 Temmuz 2018 10:33


Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine seyir halinde olan Kübra B. (49) idaresindeki V-663-HH yabancı plakalı otomobil Bereketli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Kübra B. (49), Hasan B. (56), Melda Sühade B. (18), Memnune S. (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Memnune S. Salihli Develet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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