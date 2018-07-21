Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa D. idaresindeki 20 FF 708 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ekipler Mustafa D. (48), Tülay D. (45), Rabia D. (16), Hüseyin M. (45), Elanur M.’ye (52) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Kazada yaralanan Hüseyin M.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.