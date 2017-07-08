Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gökçeköy Mahallesi Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Çallı (62) yönetimindeki 35 TAP 83 plakalı traktör ve traktöre bağlı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü Ali Çallı olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan babası Mustafa Ali Çallı (88) ise yaralandı. Yaralı Çallı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kazanın baba Mustafa Ali Çallı ve oğlu Ali Çallı’nın Kocayatak mevkiinde bulunan zeytinleri sulamaya giderken meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan traktörün devrilmesi sonucu feci şekilde can veren Ali Çalllı’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.