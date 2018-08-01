Manisa’da tüp kamyoneti tarlaya uçtu

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Kırkağaç yönüne gitmekte olan M.M.’nin idaresindeki 45 HA 7070 plakalı özel bir şirkete ait tüp kamyoneti, Bakır Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan kamyonetin kasasındaki onlarca tüp tarlaya savruldu. Gaz kaçıran tüplerin şans eseri patlamaması da olası bir faciayı önledi. Kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tüplere yönelik tedbir alırken, araçta önemli hasar meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü M.M. yaralandı.

Yaralı sürücü M.M., 112 acil servis ambulansıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.