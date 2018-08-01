Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:00

Manisa’da tüp kamyoneti tarlaya uçtu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tüp yüklü kamyonet tarlaya uçtu.

Manisa’da tüp kamyoneti tarlaya uçtu

01 Ağustos 2018 11:00

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Kırkağaç yönüne gitmekte olan M.M.’nin idaresindeki 45 HA 7070 plakalı özel bir şirkete ait tüp kamyoneti, Bakır Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan kamyonetin kasasındaki onlarca tüp tarlaya savruldu. Gaz kaçıran tüplerin şans eseri patlamaması da olası bir faciayı önledi. Kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tüplere yönelik tedbir alırken, araçta önemli hasar meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü M.M. yaralandı.


Yaralı sürücü M.M., 112 acil servis ambulansıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç