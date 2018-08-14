Manisa’da Türk Kızılay İlkokulu yapım protokolü imzalandı

Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Başkanlığınca Yunusemre ilçesi 8 Eylül İlköğretim Okulu Yanına yapılacak 24 derslikli Kızılay İlkokulunun yapım protokolü imzalandı. Valilik makamında imzalanan protokole göre, 2019 - 2020 yıllarına hizmete sunulması hedeflenen okulun maliyetinin yüzde 50’si Türk Kızılayı, kalan yüzde 50’si Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Manisa Kızılay Şube Başkanı Cemal Kahraman, “İlk defa bir ilkokul yapmaya karar verdik. 8 Eylül İlkokulunun bahçesinde yıkım olan yerlerde, Türk Kızılayı İlkokulu yapmaya karar verdik. 3 milyon küsurunu biz, üstünü de Sayın Valim tamamlayarak bu işi bitireceğiz inşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.

Konuşmasında Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığına ve Şube Başkanlığı şahsında Türk Kızılayı Genel Başkanlığına teşekkür eden Vali Güvençer, “Yüzde 50 kadar maliyet kısmını Kızılay Başkanlığımız, kalan yüzde 50 kısmını da Milli Eğitim Bakanlığımız ve Manisa Valiliğimiz genel bütçe katkılarıyla sağlayacaklar. Yaklaşık 2 yıldır, Türkiye genelinde olduğu gibi, Manisa özelinde de özellikle ilk ve ortaokul, ilköğretim kademesinde derslik eksikliğimizi süratle tamamlayarak, tam gün eğitime geçme hedefini koyduğumuzu ifade ediyorum. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar genel bütçe paylarında görülmediği kadar yüksek oranla ilköğretim kademesindeki derslik ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çok büyük paylar ayırıyor. Bütün vilayet sınırlarında, yüzde 100 derslik sayısıyla tam gün eğitime geçebilmemiz için hala az da olsa derslik ihtiyaçlarımız var. Bu manada sonuna kadar gücünü kullanan kamu kaynaklarıyla birlikte tüm hayırseverlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, müteşebbislerimizin, odalarımızın bize el vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ilkokul yapım protokolünü imzaladılar.