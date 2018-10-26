Manisa'da Türk Kızılayı'na tahsis edilen aracın teslimi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay Kan Merkezi'ne tahsis edilen aracın tanıtım ve teslim töreni, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu hizmetler kamu yararı ön plana alınarak devam ediyor. Yapılan yatırımlar ve hizmetlerin yanında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi'nin araç ihtiyacını karşılamak amacıyla araç tahsisinde bulundu. Kan Merkezi'ne tahsis edilen araç için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün düzenlenen törende aracın anahtarı Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal'a teslim etti.

Düzenlenen törende konuşan Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir etkinlikte görüştüğünü ve kan bağışı kabulünde kullanılmak üzere araç talebinde bulunduğunu hatırlattı. Kendisinin kısa zaman sonra aracın hazır olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Önemli olan kurumlar arasındaki işbirliği ve diyalog. Bunun örneklerinden birini bugün yaşıyoruz. 3 sene önce başlattığımız işbirliğinin, o günün şartlarında imkanlar doğrultusunda bugün verdiğimiz araçtan daha küçük bir araçla hizmeti başlatmıştık. Geçen 3 yıllık süre içinde binlerce insanın hayatını kurtarmak için katkımız ve hayrımız olduysa bu Allah katında bizleri fazlasıyla mutlu eder. Biz bunun bilincinde olduğumuz sürece gelen talebin daha şartlarda ve imkanlarda alınma noktasında bu aracımızı geçtiğimiz ay için Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal'ın talepleri üzerine yenileme kararı aldık. Daha büyük bir aracı kendilerine tahsis ettik. Öncekine göre çok daha üst kademede olan bu aracı, insanların hijyen, konfor ve sağlık noktasında güvenerek kanlarını daha güvende verebilecekleri bir araç olması bizleri de mutlu etti. Bugün sembolik de olsa aracın anahtarını İsmet Nardal'a ve Kızılay'a teslim ediyorum. İnanıyorum ki çok daha fazla can kurtarılacaktır. İnsanlığımıza katkıda bulunacağız. Bu bizim için en büyük mutluluk, bir Allah razı olsun söylenmesi bizim için yeterlidir. Ben emeği geçenlere başta İsmet Nardal olmak üzere Kızılay kurumuna, yöneticilerine, çalışanlarına, personellerine teşekkür ediyorum. Nice hayat kurtarmalara diyorum” dedi.

Yapılan törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay'a tahsisi yapılan araçta incelemelerde bulunarak, Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal'dan araç hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve Kızılay Kan Merkezi personelleri katıldı.