Manisa’da ücretsiz Çanakkale gezileri yeniden başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl düzenlediği ve binlerce insanın gezip görme fırsatı bulduğu, Türkiye tarihini şekillendiren Çanakkale’ye yapılan ücretsiz gezi programı tekrar başlıyor. Ramazan Ayı nedeniyle verilen aradan sonra vatandaşlardan da gelen yoğun talep üzerine Çanakkale Gezileri, 18 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Başvurular Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezinden şahsen yapılabilecek. Vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımız, Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları görmek istiyor. Yoğun bir talep var. Ramazan Ayı nedeniyle verilen aradan sonra tekrar gezi programına başlanıyor” dedi.