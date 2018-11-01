Manisa'da üretici ve teknoloji Tarım Fuarında buluştu

Manisa'da tarım üreticilerinin teknolojik gelişmelerle buluşmasına imkan sağlayan ve yeni tarım makinelerinin tanıtıldığı Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş ile odalar tarafından desteklenen 12. Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Başta Ege Bölgesi olmak üzere 150 firmanın yer aldığı fuarda üreticiler tarım ve hayvancılıktaki son gelişmeleri ve teknolojik gelişmeleri yerinde takip edebilecek. Fuarın açılışında konuşan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tarım sektörünün teknolojiye duyduğu talep açısından fuarın büyük bir önem arz ettiğini belirterek, "İlimizde bu fuarın düzenlenmesi tarım sektörünün teknolojiye duyduğu talep açısından son derece önem arz etmektedir. Dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bunların değerlendirilmesi Manisa gibi bir şehir için mutlaka şarttır. Bu sebeple çiftçilerimize yeni imkanlar sunma ve onlarla buluşturma noktasında son derece önemli etkinliklerdir" dedi.

Manisa'da gerçekleştirilen desteklemeler hakkında bilgi veren Öztürk, “Bitkisel üretimimiz 2002 yılında 1.4 milyar TL iken, 2017 yılında yüzde 85'lik bir atış ile 4.5 milyar TL'ye çıktı. Hayvansal üretimimiz 2002 yılında 0.5 milyar TL'yken, 2017'ye 2.5 milyar TL'ye ulaştı. Bakanlığımız tarafından 2002 yılından bu zamana Manisalı çiftçiye toplam 1.65 milyar TL destekleme ödemesi yapıldı. 2002 yılında 1.9 milyar TL tarım ve hayvancılık gelirini 3.6 kat artırarak 2017 yılında 6.9 milyar TL'ye çıkardı. İlimiz çiftçilerimize 2018 yılında 157 milyon TL'ye yakın destekleme ödemesi yapıldı. Manisa tarımındaki ve hayvancılıktaki başarısında çiftçimizin verdiği emek asla göz ardı edilemez. Manisa çiftçimiz çok bilinçlidir" dedi.

Öztürk'ün ardından konuşan Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, çiftçilerin fuarı yakından takip etmeleri çağrısında bulunarak fuardan büyük fayda sağlanacağını söyledi.

Tarım sektörü açısından teknolojinin büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın 4 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 15'inin tarıma dayalı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. 4 Kasım 2018 tarihine kadar açık olacak fuara çeşitli illerden 150 firma ile 10 kurum ile kuruluş stand açtı.

Fuara Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Tarım ve Orman Bakanı Metin Öztürk, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, oda ve dernek başkanları ile üreticiler katıldı.